Die meistgehandelten Derivate vom 09.06.23

1. Call-Optionsschein auf Tesla

In den USA bahnt sich eine Vereinheitlichung von Ladesteckern für Elektroautos an, nachdem Tesla sein Ladenetz nun auch für E-Autos von General Motors öffnet. Neben GM nutzt auch Ford bereits das Schnellladenetz von Tesla. Alle drei Autobauer halten zusammen ca. 70% Anteil an verkauften Elektrofahrzeugen. Somit hat Tesla's Ladestecker gute Chancen, der neue Standard in den USA zu werden. Für die Tesla-Aktie geht es heute um 4,5% auf 245,57 US-Dollar nach oben. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Tesla sehr rege gehandelt.





Nachdem die Amazon-Aktie in 2022 schwächelte, freuen sich Aktionäre in diesem Jahr über ein Kursplus von 40%. Analysten der UBS erwarten einen weiteren Anstieg und geben ein Kursziel von 150 US-Dollar an. Sie erwarten insbesondere im vierten Quartal eine gute Geschäftsentwicklung in der Cloud-Sparte und im Bereich künstliche Intelligenz. Aktuell gibt die Amazon-Aktie mit 0,32% etwas nach und kostet 123,93 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Call-Optionsschein auf Amazon ein.Die Aktie des hessischen Photovoltaik- und Solarspezialisten SMA Solar Technology ist heute gefragt. Der Kurs steigt um 2% auf 87,70 Euro. Im Wochenvergleich steht dennoch ein Minus von 13% zu Buche. Mitte Mai stand die SMA Solar-Aktie noch auf ihrem Allzeit-Hoch bei 111 Euro. Anleger nutzen den Rückgang zum Einstieg und kaufen einen Knock-out-Call auf SMA Solar.

