1. Faktor-Long auf Infineon

Infineon hat eine turbulente Woche hinter sich. Die Aktie fiel rund um die Quartalszahlen rund 15 % zurück. In Stuttgart wird der Rücksetzer gekauft. Anleger setzen auf eine kurzfristige Trendwende und greifen zu einem Faktor-Long-Zertifikat mit Faktor 4. Die Aktie geriet unter Druck, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals zwar größtenteils den Erwartungen entsprachen, jedoch gleichzeitig eine Anpassung der Jahresprognose durch den CEO erfolgte. Ursprünglich war ein Wachstum von etwa 14 % beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und rund 27 % beim Gewinn je Aktie prognostiziert worden.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Uber

Der Fahrdienstleister Uber kann im bisherigen Jahresverlauf auf eine tolle Entwicklung verweisen. Die Aktie stieg in Euro in der Spitze um 80 % an. In den vergangenen Tagen sah man verstärkt Gewinnmitnahmen, auch im Umfeld der Quartalszahlen. In Stuttgart wird ein Discount-Call-Optionsschein auf die Aktie verkauft.



3. Call-Optionsschein auf Alphabet

Alphabet geht als einer der Gewinner aus der Quartalssaison hervor. Der US-Tech-Gigant konnte vor 2 Wochen mit seinen Zahlen vollends überzeugen und starke Wachstumsraten vorweisen. Eine leichte Konsolidierung der Aktie wird in Stuttgart mit einem Call-Optionsschein gekauft.