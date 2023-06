Die meistgehandelten Derivate vom 07.06.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf NVIDIA

Der US-amerikanische Chipproduzent NVIDIA begeisterte die Anleger kürzlich mit seinen Quartalszahlen und seinem Geschäftsausblick. Die Aktie erreichte daraufhin mit 419,36 US-Dollar ihr Allzeithoch. Seither tendieren die NVIDIA-Papiere seitwärts. Heute geht es um 0,5% auf 384,66 US-Dollar nach unten. Die Anleger nutzen die Verschnaufpause und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf NVIDIA ein.





Nachdem die Lufthansa bei der italienischen Staatsairline ITA Airways einstieg, bekundet sie jetzt ihr Interesse an der nächsten Staatsairline. Ziel ist die portugiesische TAP. Da die Privatisierung seitens der Regierung noch nicht abgeschlossen ist, sei es laut Lufthansa-CEO Carsten Spohr noch zu früh, über eine mögliche Übernahme zu beraten. Neben der Lufthansa zeigen auch Air France-KLM und British Airways Interesse an einem Einstieg bei TAP. Die Lufthansa-Aktie gibt 0,5% auf 9,07 Euro nach. Stuttgarter Derivateanleger trennen sich von einem Discount-Call-Optionsschein auf die Lufthansa Der IT-Dienstleister Bechtle startete gut ins Geschäftsjahr 2023. Im ersten Quartal konnte der Umsatz um 11,6% auf 1,54 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Gewinn von 57 Millionen Euro liegt 7,5% über dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr möchte Bechtle um 5-10% wachsen. Für die Anleger scheint das nicht zu reichen, die Bechtle-Aktie verliert im letzten Monat ca. 12% an Wert. Heute kann sich der Kurs etwas erholen und steigt um 0,6% auf 37,24 Euro. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf Bechtle gefragt.

