1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall



Die Rheinmetall-Aktie bleibt weiter im Fokus der Derivateanleger. Zu Jahresbeginn musste der Rüstungskonzern wegen technischer Mängel beim Schützenpanzer Puma Kritik ertragen. Am Mittwoch stand ein neuer Test der Bundeswehr an, welchen der Schützenpanzer erfolgreich bestand. Die Aktie des Rüstungskonzerns bleibt dennoch im Rückwärtsgang und notiert bei 246,50 Euro um 1,25% leichter als am Vortag. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall mehrheitlich verkauft.



2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms



Der Facebook-Konzern Meta Platforms bringt mit Threads eine neue App an den Markt. Die App ist an Instagram angebunden und soll dem Kurznachrichtendienst Twitter Konkurrenz machen. Bereits kurz nach Veröffentlichung hat Threads 10 Millionen Nutzer. Allerdings ist die App in Europa aufgrund regulatorischer Anforderungen noch nicht erhältlich. Die Meta-Aktie steigt um 1,57% auf 299 US-Dollar. Ein Call-Optionsschein auf Meta Platforms wird von den Stuttgarter Derivateanlegern eifrig gehandelt.



3. Knock-out-Call auf ProSiebenSat.1



Beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 laufen derzeit interne Untersuchungen bei der Tochter Jochen Schweizer mydays. Konkret werden Verstöße gegen regulatorische Anforderungen im Gutscheingeschäft geprüft. Der Aufsichtsrat des Konzerns möchte aus diesem Grund die Entlastung des Gesamtvorstands für das Geschäftsjahr 2022 auf die Hauptversammlung im kommenden Jahr verschieben. Die ProSiebenSat.1-Aktie verliert in dieser Woche ca. 5% und kostet derzeit 8,40 Euro. Ein Knock-out-Call auf das Medienunternehmen wird rege gehandelt.