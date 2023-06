Die meistgehandelten Derivate vom 06.06.23

1. Call-Optionsschein auf ASML

Der Hype um künstliche Intelligenzen treibt den Bedarf an Mikrochips an. Zuletzt legte mit NVIDIA – ein Schwergewicht der Branche – sehr Trendsgute Zahlen vor und sorgte mit einem optimistischen Geschäftsausblick für ein kleines Kursfeuerwerk. Das zieht auch ASML, den führenden Hersteller von Lithographie-Systemen, mit. In den letzten vier Wochen ging es für die ASML-Aktie um ca. 14% nach oben. Heute geht es mit 0,9% etwas zurück auf 667,10 Euro. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf ASML.





Die Aktie des deutschen Sportartikel-Herstellers Puma nahm ihre Aktionäre in den letzten Tagen auf eine kleine Berg- und Talfahrt mit. Der verpasste Meistertitel von Borussia Dortmund ließ die Papiere des Ausrüsters bis auf 44 Euro fallen. Gute Quartalszahlen sowie ein optimistischer Ausblick beim Konkurrenten Lululemon zogen die Puma-Aktie in dieser Woche um 4,5% auf aktuell 46,48 Euro nach oben. Anleger greifen bei einem Discount-Zertifikat auf Puma zu.Die Commerzbank beginnt mit ihrem bereits angekündigten Aktienrückkaufprogramm. Ab Mittwoch möchte die Bank bis Ende Juli Aktien im Wert von insgesamt 122 Millionen Euro zurückkaufen und anschließend einziehen. Heute steht ein kleines Plus von 0,13% bei 9,49 Euro auf der Kurstafel. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf die Commerzbank rege gehandelt.

