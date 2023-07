1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall



Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall kooperiert bei der Herstellung von F-35 Kampfjets mit Lockheed Martin und Northrop Grumman. Nun trafen die Partner eine Standortentscheidung zur Fertigung von Rumpfteilen. Diese sollen ab 2025 im nordrhein-westfälischen Weeze produziert werden. Wie das Rüstungs-Unternehmen bekannt gab, sollen mehr als 400 neue Arbeitsplätze in dem hochmodernen Werk entstehen. Für die Rheinmetall-Aktie geht es aktuell um 1,27% auf 249,70 Euro nach unten. Anleger nutzen den Rücksetzer und kaufen einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix



Voraussichtlich am 19. Juli öffnet der Streaming-Dienst Netflix seine Bücher für das zweite Quartal. Mehrere Analysten gaben bereits ihre Einschätzungen ab. Beim Umsatz gehen die Experten von einer Steigerung um 3,6% auf 8,26 Milliarden US-Dollar aus. Ein Rückgang wird beim Gewinn je Aktie erwartet. Im Vorjahresquartal erzielte Netflix 3,20 US-Dollar, für das abgelaufene Quartal wird ein Gewinn je Aktie von 2,85 US-Dollar prognostiziert. Die Netflix-Aktie klettert heute um 1,26% auf 447 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf den Streaming-Anbieter gekauft.



3. Knock-out-Call auf Evotec



Das deutsche Pharmaforschungs-Unternehmen Evotec freut sich über einen weiteren Auftrag in den USA. Das US-Verteidigungsministerium beauftragte die Evotec-Tochter Just Evotec Biologics mit der Entwicklung eines Arznei-Prototypen gegen Orthopoxviren, zu denen unter anderem das Affenpocken-Virus gehört. Der Auftrag hat ein Volumen von 74 Millionen US-Dollar. Die Evotec-Aktie steigt heute um 2,8% auf 20,84 Euro. Ein Knock-out-Call auf Evotec steht bei den Stuttgarter Derivateanlegern auf der Einkaufsliste.