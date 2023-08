Knock-Out-Put auf Infineon



An den Aktienmärkten regieren am Donnerstag rote Vorzeichen. Infineon fällt dabei zeitweise knapp 10% zurück, was selbst für diesen volatilen Wert ein deutlicher Abschlag ist. Nach Vorlage der Quartalszahlen werfen Anleger die Aktien aus ihren Depots. In Stuttgart waren einige Anleger im Vorfeld richtig aufgestellt und dürfen sich über Gewinne in einem Knock-Out-Put freuen. Dieser legt 35% zu und wird nun verkauft.



Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Lufthansa



Auch die Lufthansa legt ihre Quartalsergebnisse vor. Trotz guter Zahlen fällt die Aktie deutlich zurück. Zwar stimmt die Gesamttendenz, jedoch werden die hohen Kosten von Analysten bemängelt. Nach der starken Erholung seit Herbst 2022 dominieren nun wohl Gewinnmitnahmen. In Stuttgart bleibt man optimistisch und stockt einen Discount-Call-Optionsschein auf, der schon in den vergangenen Tagen stark nachgefragt war.



Knock-Out-Call auf Commerzbank



Die Commerzbank kann sich in dieser Woche dem schwachen Markttrend widersetzen. Am Donnerstag legt die Commerzbank um über 1% zu. Anleger positionieren sich in Stuttgart optimistisch vor den Quartalszahlen und kaufen einen hoch-gehebelten Knock-Out-Call.