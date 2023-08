1. Call-Optionsschein auf Apple



Die Aktienmärkte werden durch die Abstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch gehörig durchgerüttelt. US-Techs fallen vorbörslich zurück. In Stuttgart trennen sich Anleger von einem Call-Optionsschein auf Apple. Der iPhone-Produzent wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Ein großes Börsenmedium nimmt in diesem Schein Gewinn mit.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Vonovia



Die jüngste Aufholjagd bei Vonovia wird kurzfristig etwas konsolidiert. Auf Sicht von einer Woche lag die Aktie am Morgen rund 4% im Minus. In Stuttgart wird Vonovia seit einiger Zeit rege gehandelt. Am Mittwoch wird ein Discount-Call-Optionsschein gehandelt, bei dem sich Käufer und Verkäufer das Gleichgewicht halten. Es herrscht Uneinigkeit, ob Gewinne mitgenommen, oder der leichte Rücksetzer zum Einstieg genutzt werden sollte.



3. Call-Optionsschein auf Salesforce



Salesforce wird auch am Mittwoch stark nachgefragt, diesmal mit einem Call-Optionsschein. Dieser wird in Stuttgart gekauft. Zahlen kommen vom SAP-Konkurrenten etwas außer der Reihe am 23.08. Zuletzt hatte Morgan Stanley die Aktie von Overweight auf Equal Weight abgestuft. Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, sieht aktuell nur wenige kurzfristige Treiber für die Salesforce-Aktie.