1. Call-Optionsschein auf Ayden

Zum Monatsstart dominieren bei den großen Indizes Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig sind Anleger auf der Suche nach günstigen Sektoren. Payment gehört hier zweifellos dazu. Weltweit hatten entsprechende Anbieter bislang einen schweren Stand, wobei sich seit einigen Wochen eine Bodenbildung abzeichnet. In Stuttgart wird ein Call-Optionsschein auf Adyen gekauft. Die Aktie hatte zuletzt ein neues Sechsmonatshoch erklommen.



2. Call-Optionsschein auf TUI

TUI wird wie bereits am Montag mit einem Call-Optionsschein rege gehandelt und primär verkauft. Derivateanleger nehmen also Gewinne mit, nachdem die Aktie auf fünf Tage rund 8% im Plus liegt. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 644 Pence auf "Neutral" belassen. Das entspricht rund 7,50 Euro.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Salesforce

Salesforce gehört in diesem Jahr zweifellos zu den Gewinnern unter namhaften Tech-Werten. In Euro notiert die Aktie seit Jahresbeginn rund 60% im Plus. In Stuttgart wird ein Discount-Call-Optionsschen gekauft, der zur vollen Auszahlung einen Anstieg über 240 Dollar benötigt. Am Montag hatte Morgan Stanley die Aktie von Overweight auf Equal Weight abgestuft. Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, sieht aktuell nur wenige kurzfristige Treiber für die Salesforce-Aktie.