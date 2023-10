Die meistgehandelten Derivate v. 31.10.23

1. Knock-out-Call auf Gold

Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche die psychologisch wichtige 2.000-Dollar-Marke angelaufen. Die Nachfrage ist aufgrund des Konflikts im Nahen Osten weiter erhöht. Eine wichtige Rolle spielen weiter die Renditen. Zuletzt ist die wichtige 10-jährige US-Rendite von der 5-Prozent-Marke abgeprallt. In Stuttgart setzen Anleger vor der FED-Sitzung am Mittwoch auf neue Rekorde bei Gold. Gekauft wird ein K.O-Call.

2. Capped-Call auf Shell

Öl-Aktien waren die Gewinner des Sommers. Im Umfeld anziehender Ölpreise zog der gesamte Sektor empor. Im Oktober gab es eine erste Konsolidierung der Gewinne. In Stuttgart kassieren Anleger Gewinne in einem Capped-Call auf Shell. Dieser liegt seit dem Sommer rund 70 Prozent im Plus.

3. Capped-Call auf Super Micro Computer

Beim Chip-Titel Super Micro Computer stehen am Mittwoch Quartalszahlen an. Das Unternehmen legt seine Ergebnisse am Monatsersten nach Handelsende vor. Die Aktie war einer der Profiteure vom A.I-Hype und lag zeitweise rund 300 Prozent im Plus. Seit August sind die Gewinne geschmolzen. In Stuttgart setzt man auf ein positives Jahresende und kauft einen Capped-Call.

