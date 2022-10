Die meistgehandelten Derivate v. 31.10.22

1. Faktor-Long auf Livent

Das Börsenumfeld hat sich in den vergangenen Tagen aufgehellt. Anleger trauen sich auch wieder an spekulativere Aktien heran, so auch das Lithiumunternehmen Livent. Gekauft wird ein Faktor-Long-Zertifikat auf die US-Aktie. Livent ist ein einer der führenden Produzenten für Lithiumverbindungen, die beispielsweise für Akkus benötigt werden. Damit liefert das Unternehmen einen wichtigen Baustein in der Mobilitäts- und Energiewende. In diesem Jahr notiert die Aktie gegen den Markttrend in Euro gerechnet 37% im Plus.



2. Knock-out-Call auf Deutsche Post

Verkauft wird zum Wochenstart ein Knock-out-Call auf die Deutsche Post. Das Zertifikat stand in den vergangenen Wochen mehrfach im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger, die nun Kasse machen. Im vergangenen Monat konnte die Deutsche Post rund 15% an Wert zulegen. Zuletzt hatte die Deutsche Bank die Aktie im Kursziel von 43 auf 45 Euro erhöht und die Einstufung auf „Buy“ belassen.



3. Call-Optionsschein auf United Health

In der US-Aktienlandschaft sticht neben dem Energiesektor das Thema Gesundheit positiv hervor. Das größte Unternehmen in diesem Bereich - der Versicherer United Health - wird auch in Stuttgart nachgefragt. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein und setzen auf eine Fortsetzung der Rally.