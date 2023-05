Die meistgehandelten Derivate v. 31.05.23

1. Capped-Call-Optionsschein auf Microsoft

Die Tech-Euphorie hält an und auch in Stuttgart setzen Privatanleger auf die US-Schwergewichte. Nachdem am Dienstag Alphabet gefragt war, setzt man am Mittwoch auf Microsoft und kauft einen Capped-Call. Microsoft ist an ChatGPT beteiligt und damit einer der größten Profiteure von K.I. Am Freitag hatte die Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Microsoft angehoben. Analyst Kasthuri Rangan hat das Kursziel von 335 auf 350 Dollar erhöht und seine Kaufempfehlung bestätigt.



2. Knock-out-Call auf Qiagen

Qiagen konnte in diesem Jahr nicht vom freundlichen Börsenumfeld profitieren. Der Labordienstleister notiert derzeit seit Jahresbeginn rund 8% im Minus. Im Frühjahr hatte Qiagen Gewinn- und Umsatzziele für 2023 kassiert. Nach starken Corona-Jahren ist das Momentum bei Qiagen erloschen. In Stuttgart verliert man ebenfalls die Hoffnung auf eine baldige Trendwende und verkauft einen Knock-out-Call.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank

Die Commerzbank zahlt am Donnerstag erstmals seit einigen Jahren wieder eine Dividende. Nach einem starken Geschäftsjahr werden Aktionäre mit 20 Cent je Anteilsschein belohnt. Am heutigen Mittwoch hält die Bank ihre Hauptversammlung ab. Die Aktie notiert um die Nulllinie. In Stuttgart trennt man sich von einem Knock-out-Call auf die Aktie.