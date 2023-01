Die meistgehandelten Derivate v.31.01.23

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat mit seinem US-Partner GM Defense einen Auftrag der US Army an Land gezogen. Dabei soll die Flotte der schweren taktischen LKW erneuert werden. Des Weiteren bahnt sich ein Zukauf des spanischen Munitionsherstellers Expal durch Rheinmetall an. Ein Teil der Finanzierung soll die Emission von Wandelanleihen im Wert von einer Milliarde Euro sein. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall rege gehandelt.





In der Tech-Branche wurde Personal in Zeiten der Pandemie stark aufgebaut. Nun müssen viele Tech-Unternehmen aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds Massenentlassungen vornehmen. Anders bei Apple, dort wurde in der Pandemie die Mitarbeiterzahl überschaubar aufgebaut und die Idee von Massenentlassungen ist kaum vorhanden. Zudem machen Gerüchte über den Einbau von OLED-Displays in MacBooks derzeit die Runde. Die bisher verwendeten LED-Displays sollen ab Ende 2024 von kontrastreicheren und stromsparenderen OLED-Displays abgelöst werden. Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Apple ein.Der Goldpreis setzt seine im Herbst begonnene Rally fort und steht nach drei Monaten bei 1.759 US-Dollar mit ca. 18% im Plus. Vor den nun anstehenden Zinsentscheiden der Zentralbanken rückt das Edelmetall noch etwas mehr in den Fokus. Dabei gehen Analysten von guten Vorzeichen für Gold aus. Stuttgarter Derivateanleger decken sich mit einem Knock-out-Call auf Gold ein.

