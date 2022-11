Die meistgehandelten Derivate v. 30.11.22

1. Knock-out-Call auf Siemens

Nachdem die Aktie des DAX-Schwergewichts Siemens in den letzten Wochen bereits um über 30% an Wert gewinnen konnte, sehen die Stuttgarter Derivateanleger weiteres Kurspotential. Sie steigen in einen Knock-out-Call auf Siemens ein. Auch die Analystenmeinungen sind mehrheitlich positiv, so stuft unter anderem Goldman Sachs die Aktie auf „buy“ ein.



2. Capped-Optionsschein-Call auf Porsche

Im Oktober fand der viel beachtete Börsengang der Porsche AG statt. Seither verzeichnete die Aktie Kursgewinne von mehr als 30% und stieg bis auf 112 Euro. Nun scheint bei den Anlegern in Stuttgart die Skepsis gegenüber weiteren Kursgewinnen zu wachsen - oder zumindest wird mit Gewinnmitnahmen gerechnet. An der Euwax wird ein Capped-Optionsschein-Call auf Porsche mehrheitlich verkauft, so dass dieser an der Spitze der häufigsten Trades steht.



3. Discount-Optionsschein-Call auf Deutsche Bank

In einem eher nachrichtenarmen Handelsumfeld suchen die Anleger nach Werten mit Kurspotential. In der Aktie der Deutschen Bank scheinen sie fündig zu werden und steigen in einen Call-Optionsschein ein. Offenbar werden der Deutschen Bank Aktie noch weitere Kursgewinne zugetraut, nachdem sie sich in den letzten Wochen deutlich vom Jahrestief bei 7,25 Euro entfernte.