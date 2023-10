Die meistgehandelten Derivate v. 30.10.23

1. Call-Optionsschein auf Infineon

Tech-Aktien hatten in der vergangenen Woche einen schweren Stand. Belastet durch die Ergebnisse bei Alphabet und Co. korrigierte die Nasdaq merklich. In diesem Umfeld gab Infineon weiter ab und korrigierte die Jahresgewinne komplett. In Stuttgart setzt man auf ein Comeback und kauft einen Call-Optionsschein.

2. Capped-Call auf Rheinmetall

Ein Capped-Call auf Rheinmetall ist zum Wochenbeginn an der EUWAX gefragt und wird gekauft. Der Rüstungskonzern ist im Umfeld geopolitischer Krisen weiter gefragt. Rheinmetall hat am vergangenen Donnerstag vorläufige Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Dabei konnte Rheinmetall den Gewinn deutlich steigern. Das operative Ergebnis kletterte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fast zwei Drittel auf 191 Millionen Euro.

3. Siemens Energy-Put-Optionsschein

Siemens Energy hat in der vergangenen Woche einen nahezu historischen Absturz für einen DAX-Titel hingelegt. Die Aktie erholt sich am Montag weiter, womit der Abschlag sich kurzfristig auf knapp 30 % reduziert. Anlass für die Erholung sind Aussagen des früheren Siemens-Chefs Kaeser. Kaeser, der Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy ist, hatte in der WAMS klargestellt, "das Unternehmen benötigt erkennbar kein Geld vom Staat". Es gehe bei den Gesprächen mit der Bundesregierung lediglich um Garantien, damit Siemens Energy sein Wachstum umsetzen könne. In Stuttgart misstraut man der Erholung und kauft einen Put-Optionsschein.

