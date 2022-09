Die meistgehandelten Derivate v. 30.09.22

1. Knock-Out Call auf BYD

Beim chinesischen Hersteller für Elektrofahrzeuge BYD stehen am Wochenende in Asien wichtige Auslieferungszahlen an. BYD legt die Zahlen für den September vor, laut Analysten ist ein neuer Rekordmonat möglich. Die Aktie wird am Freitag via Knock-Out Call in Stuttgart gekauft. Der Schein wird seit Wochen von einem großen Börsendienst empfohlen, der am Freitag nachlegt. Seit Sommer fiel die BYD-Aktie zurück, nachdem Großinvestor Warren Buffett seine Position verringert hatte.



2. Knock-Out Put auf Infineon

Derivateanleger kaufen am Freitag einen Knock-Out Put auf Infineon, der zuletzt im Fokus eines Börsendienstes stand. Am Donnerstagabend hatte US-Konkurrent Micron seine Zahlen vorgelegt, die durchwachsen ausgefallen waren. Der Speicherchip-Hersteller verdiente im abgelaufenen Quartal 1,45 Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,41 Dollar um 0,04 Dollar. Beim Umsatz hingegen wurden die Erwartungen des Marktes verfehlt: Micron erlöste nur 6,64 Milliarden Dollar statt der erwarteten 6,81 Milliarden Dollar.



3. Discount-Put-Optionsschein auf Nvidia

Ebenfalls pessimistisch positionieren sich Anleger in Stuttgart beim US-Schwergewicht Nvidia. Gekauft wird ein Discount-Put-Optionsschein. Nvidia verzeichnete in den vergangenen Tagen ein neues Jahrestief und liegt seit Jahresbeginn knapp 60 Prozent im Minus. Unter den absoluten Schwergewichten an den US-Börsen kann nur Meta Platforms einen ähnlichen Abschlag vorweisen.