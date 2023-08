Die meistgehandelten Derivate v. 30.08.23

1. Call-Optionsschein auf Booking Holdings



Die Aktie des US-amerikanischen Online-Reiseportal-Betreibers Booking erreichte zur Mitte des Monats mit 3.251,47 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Aktionäre freuen sich über ein Kursplus von ca. 70 % seit Jahresbeginn. Seit dem Rekordhoch konsolidiert der Aktienkurs etwas. Aktuell kostet ein Anteilsschein 3.110,05 US-Dollar. An der Euwax ist heute ein Call-Optionsschein auf Booking gefragt.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank



Nach eher durchwachsenen Wochen springt die Deutsche Bank-Aktie in der aktuellen Handelswoche um 5 % nach oben und klettert damit wieder über die 10 Euro-Marke. Heute kommen weitere 0,31 % hinzu, derzeit kostet ein Anteilsschein am Geldhaus 10,31 Euro. Stuttgarter Derivateanleger realisieren ihre Kursgewinne und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.



3. Knock-out-Call auf RWE



Der dänische Windpark-Betreiber Orsted schreckte die Anleger heute mit der Nachricht über Wertberichtigungen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro auf. In der Folge geht es für Aktien aus dem Energie-Sektor nach unten. Die RWE-Aktie gibt 3,7 % auf 38,43 Euro nach. Anleger nutzen den Rücksetzer und kaufen einen Knock-out-Call auf den deutschen Energie-Konzern.