Die meistgehandelten Derivate v.30.08.22

1. Call-Optionsschein auf RWE

Nachdem gestern der Call-Optionsschein auf RWE von den Anlegern gekauft wurde, liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders an der Euwax vor. Laut einem Medienbericht lässt das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck die Einführung einer Übergewinnsteuer aus erzeugtem Strom aus Braunkohle und Erneuerbaren Energien prüfen. Die RWE-Aktie gibt beinahe 3% auf 38,80 Euro ab.





In ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf den kanadischen Uranproduzenten Cameco steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Elon Musk twitterte gestern, dass die Länder die Stromerzeugung mittels Kernkraftenergie erhöhen sollten. Die Aktie von Cameco profitiert offenbar von dem Tweet und legt seit gestern um über 10% zu.Weiterhin steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Die CEO’s von Shell und Total sehen durch die Unterbrechungen bei den russischen Gaslieferungen nach Europa auch in den nächsten Jahren im Winter einen Erdgasmangel in Europa. Im vergangenen Quartal erzielte Shell ein bereinigtes EBITDA von 23,2 Milliarden Euro. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage geht es für die Shell-Aktie heute 1,7% auf 27,32 Euro abwärts.

