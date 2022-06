Die meistgehandelten Derivate v. 30.06.22

1. Call-Optionsschein auf Netflix

In einen Call-Optionsschein auf den Streamingdienst und Serienproduzenten Netflix steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Netflix wird am 15. Juli seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Im ersten Quartal konnte Netflix zwar den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,8% auf über 7,8 Milliarden US-Dollar steigern, doch erwartet der Konzern für das laufende Quartal zwei Millionen weniger zahlende Kunden. Zum Ende des vergangenen Quartals hatte Netflix über 221 Millionen Kunden mit einem Abo. Für die Netflix-Aktie geht es geringfügig um 0,5% auf 167,15 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf UniCredit

Ebenfalls kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die europäische Großbank UniCredit. Die Bank bedient mit ihren 86.000 Beschäftigten weltweit über 15 Millionen Kunden. Die Aktie bricht heute um über 6% auf 9,02 Euro ein. Seit Jahresbeginn hat die Aktie beinahe 35% verloren.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Der seit einigen Wochen an der Euwax sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird im bisherigen Handelsverlauf überwiegend gekauft. Die Telekom-Aktie verliert heute 0,5% auf 18,78 Euro, während der DAX am Vormittag weit über 2% verliert.