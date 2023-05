Die meistgehandelten Derivate v. 30.05.23

1. Capped-Call-Optionsschein auf Alphabet

Die Begeisterung für Tech-Aktien setzt sich auch in der neuen Woche in Stuttgart fort. Nach dem Handelsfeiertag am Montag in den USA setzen Derivateanleger darauf, dass die Nasdaq neue Jahreshochs erklimmt. Ein Capped-Call auf Alphabet wird am Dienstag rege gekauft. Anleger setzen weiter auf das Trendthema „künstliche Intelligenz“. Alphabet hat mit „Bard“ einen Konkurrenten zu ChatGPT und Microsoft am Start.



2. Call-Optionsschein auf ASML

Künstliche Intelligenz erfordert enorme Rechenleistung, für die wiederum hochwertige Chips benötigt werden. Am Anfang der Schöpfungskette steht der niederländische Konzern ASML als Weltmarktführer für Lithographiesysteme. Die komplexen Maschinen sind für die Produktion unabdingbar. ASML profitierte entsprechend in diesem Jahr vom K.I-Boom. In Stuttgart nehmen Anleger Gewinne in einem Call-Optionsschein mit und trennen sich vorerst von der Aktie.



3. Call-Optionsschein auf Meta

Meta setzt seine Erholung fort und kostet in Stuttgart am Mittag erstmals seit Frühjahr 2022 wieder mehr als 250 Euro. Der Konzern erlebt seit Herbst 2022 ein massives Comeback an den Finanzmärkten, nachdem Meta die Kosten durch ein Sparprogramm deutlich gesenkt hat. Auch im Thema künstliche Intelligenz sieht sich Meta laut eigener Aussage sehr gut aufgestellt. In Stuttgart wird ein Call auf die Aktie gekauft.