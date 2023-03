Die meistgehandelten Derivate v. 30.03.23

1. Call-Optionsschein auf Shell

Öl-Firmen wie Royal Dutch Shell profitierten derzeit vom Ölpreis, welcher den Zuge des Ukraine Kriegs gestiegenen ist. Im Sommer 2022 erreichte der Erdöl-Preis seinen Höchststand bei 122 US-Dollar. Bis heute verbilligte sich der Rohstoff um ca. 40% und notiert bei 74 US-Dollar. Der niedrigere Ölpreis macht sich auch beim Kurs der Shell-Aktie bemerkbar. Ein Anteilsschein kostet aktuell 23,07 GBP und ist damit ca. 9% günstiger als noch vor vier Wochen. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 30 GBP. An der Euwax wird heute ein Call-Optionsschein auf Shell gekauft.



2. Knock-out-Call auf Gold

Der Goldpreis legte eine Herbstrallye aufs Parkett und begann das Jahr 2023 bei 1.950 US-Dollar. In der Folge gab der Kurs bis auf 1.820 US-Dollar nach. In den letzten Handelstagen ging es nun wieder steil bergauf, aktuell notiert der Goldpreis mit 1.978 US-Dollar über dem Stand zu Jahresbeginn. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Knock-out-Call auf Gold ein.



3. Knock-out-Call auf Sto

Das EU-Parlament beschäftigt sich mit neuen Vorschriften zur energieeffizienten Sanierung von Altbauten. Davon profitiert auch der deutsche Wärmedämmungs-Spezialist Sto. Für den Aktienkurs geht es diese Woche um 9,2% nach oben, allein heute kann die Sto-Aktie 4,8% auf 170,20 Euro zulegen. Ein Knock-out-Call auf Sto wird heute von den Anlegern rege gehandelt.