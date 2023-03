Die meistgehandelten Derivate v. 30.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf BMW

Derivateanleger haben die BMW-Aktie weiter im Fokus. Bereits in den letzten Handelstagen wurden Zertifikate auf BMW sehr rege gehandelt. Die Aktie des bayrischen Auto-Herstellers legt heute 0,72% auf 99,76 Euro zu. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf BMW gekauft.



2. Knock-out-Call auf Maersk

Hinter dem dänischen Logistiker Maersk liegt ein Rekordjahr. Das macht sich auch bei der Dividende bemerkbar. Für 2022 erhalten Aktionäre eine Rekorddividende von 4.300 Dänischen Kronen, das entspricht ca. 577 Euro. Die Dividendenrendite liegt bei ca. 35%, entsprechend ging es am gestrigen Handelstag für die Maersk-Aktie um den Dividenden-Abschlag nach unten. Heute steigt der Kurs um 1,5% auf 1.622 Euro. Stuttgarter Derivateanleger handeln einen Knock-out-Call auf Maersk rege.



3. Faktor 3x Long-Knock-out auf SMA Solar

Das deutsche Photovoltaik-Unternehmen SMA Solar hebt seine Prognose für 2023 nochmals an. Bereits vor drei Wochen zeigte sich CEO Jürgen Reinert optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und gab eine erwartete Umsatzspanne von 1,35 bis 1,5 Millionen Euro an. Nun wurde die Spanne um weitere 100 Millionen Euro nach oben angepasst. Die SMA Solar-Aktie springt heute um 12,5% auf 92,60 Euro. Insgesamt konnte der Kurs in den letzten Handelstagen um 22% nach oben klettern. Anleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen einen Faktor 3x Long-Knock-out auf SMA Solar.