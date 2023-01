Die meistgehandelten Derivate v.30.01 [...]

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft

Der Software-Konzern Microsoft legte in der vergangenen Woche Quartalszahlen vor. Diese wurden vom Markt eher negativ aufgenommen, der Kurs der Microsoft-Aktie ging kurzfristig auf 232 US-Dollar runter. In den letzten Handelstagen ging es für die Aktie wieder nach oben, aktuell steht sie bei 248 US-Dollar. Mit dem Anbieter von Internetsicherheitsdiensten Cloudflare vertieft Microsoft seine seit fünf Jahren bestehende Partnerschaft. Die Unternehmen wollen vor allem die Internetsicherheit im Home-Office verbessern. An der Euwax wird heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft gekauft.



2. Discount-Call-Optionsschein auf NVIDIA

In 2022 waren Lieferengpässe in der Halbleiter-Branche ein belastender Faktor. Davon betroffen war auch der US-amerikanische Chiphersteller NVIDIA. Nun erreicht die NVIDIA-Aktie mit 203 US-Dollar ein neues Sechs-Monats-Hoch. Analysten von Barclays blicken optimistisch in die Zukunft und sehen für NVIDIA ein Kursziel von 250 US-Dollar. Anleger greifen bei einem Discount-Call-Optionsschein zu.



3. Knock-out-Call auf Infineon

Die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers Infineon stieg im letzten Monat um 20% auf 34,15 Euro. Heute gibt die Aktie ca. 3% auf 33,20 Euro nach. Am Donnerstag dieser Woche veröffentlicht Infineon Quartalszahlen. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Knock-out-Call auf Infineon ein.