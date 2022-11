Die meistgehandelten Derivate v. 29.11.22

1. Knock-out-Call auf SAP

Mit SAP schiebt sich ein DAX-Wert in der Umsatzrangliste nach oben. Der leichte Rückgang der Aktie in den vergangenen Tagen wird am Dienstag zum Einstieg genutzt. Der Knock-out-Call wird gekauft. In den vergangenen Wochen konnte SAP stark zulegen. Anleger trauen der Aktie wohl noch mehr zu. Nach den Quartalszahlen Ende Oktober hatten mehrere Analysten ihre Ziele nach oben genommen. Goldman Sachs, Barclays und J.P. Morgan trauen der SAP-Aktie noch mehr zu.



2. Call-Optionsschein auf Apple

Wie schon zum Wochenstart wird Apple mit einem Call-Optionsschein am Dienstag gekauft. Die Aktie notierte am Montag schwächer, nachdem Sorgen um die Apple-Werke in China die Runde machen. Am Dienstag schlossen chinesische Handelsplätze höher, nachdem die Sorgen um politische Unruhen nachließen.



3. Capped-Optionsschein-Put auf DAX

Der DAX notiert in dieser Woche tendenziell schwächer. Am Dienstag dominieren Inflationsdaten in Spanien und Deutschland das Geschehen. Anleger trennen sich von einem Capped-Optionsschein-Put. Der Schein wird mehrheitlich verkauft.