Die meistgehandelten Derivate v. 29.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla

Das Warten scheint ein Ende zu haben, das seit rund einem Jahr erwartete Facelift des beliebten Tesla Model 3 steht anscheinend in den Startlöchern. Gerüchten zufolge befindet sich eine erste Schiffsladung der E-Autos auf dem Weg von China nach Europa. Mit den Auslieferungen wird allerdings nicht vor Q4 gerechnet. Das unter dem Namen Highland geführte Update soll neben äußerlichen Anpassungen auch im Innenraum aufgewertet werden und erhält zusätzlich mehr Reichweite. Die Aktie des E-Autobauers klettert heute um rund 1,5 % auf 250,01 US-Dollar. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Tesla.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Put-Optionsschein auf DAX

Für den DAX war es bis gestern keine gute Handelswoche, er erreichte mit 15.138 Punkte den Tiefstand seit März. Heute scheint sich die Lage etwas zu bessern, nachdem neue Inflationsdaten eine Entspannung bei der Teuerungsrate erwarten lassen. Das sorgt für einen bisher versöhnlichen Wochenausklang, der DAX nimmt die Hürde von 15.450 Punkten und hat die 15.500 Punkte im Visier. Stuttgarter Derivateanleger zeigen sich dennoch skeptisch und steigen in einen Discount-Put-Optionsschein auf den DAX ein.

Zum Discount-Put-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf TeamViewer

Die Aktie des Remote-Software-Anbieters TeamViewer konnte sich dem Negativtrend der letzten Handelstage nicht entziehen. In der Spitze verbilligten sich die Papiere der Göppinger diese Woche um 4,5 %. Heute gehört die TeamViewer-Aktie mit einem Plus von 3 % zu den Gewinnern im TecDAX. Aktuell kostet ein Anteilsschein 15,96 Euro und liegt damit noch rund 10 % unter dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 17,63 Euro. Ein Knock-out-Call auf TeamViewer ist an der Euwax derzeit gefragt.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.