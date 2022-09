Die meistgehandelten Derivate v. 29.09.22

1. Call-Optionsschein auf Porsche Holding

Der Handel steht am Donnerstag ganz im Zeichen der Porsche-Aktie. Der Börsengang kann mit einem Kurs von rund 85 Euro am Mittag als Erfolg bezeichnet werden. Damit lag die Aktie jederzeit über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Allerdings hatten sich manche Aktionäre der Porsche Holding mehr erhofft. Die Aktie der Holding, die weiter ein Viertel an Porsche hält, fielen zum Handelsstart deutlich zurück. Derivateanleger in Stuttgart nutzen die Schwäche und kaufen einen Optionsschein-Call auf die Porsche Holding.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Wie schon über die gesamte Woche steht die Deutsche Telekom weiter hoch im Kurs. Die Aktie fiel zuletzt unter 18 Euro und hat sich damit deutlich vom Jahreshoch entfernt. Anleger nutzen die tiefen Kurse und kaufen weiter den Call-Optionsschein.



3. Call-Optionsschein auf Mercedes

An einem schwachen Handelstag trennen sich Anleger vom Call-Optionsschein auf Mercedes. Die Aktie war am Morgen mit dem Gesamtmarkt deutlich nach unten gefallen. Am Mittwoch hatte die Bank of England mit ihrer geldpolitischen Intervention eine Beruhigung an den Anleihemärkten erzeugt, was auch Aktien wie Mercedes gestützt hatte.