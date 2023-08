Die meistgehandelten Derivate v. 29.08.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck kommt nach dem Kursrücksetzer der Vorwoche nicht vom Fleck. Nach der gestrigen Erholung geht es heute um 0,6 % auf 32,53 Euro nach unten. Analysten zeigen sich dennoch optimistisch und geben für den Nutzfahrzeuge-Hersteller ein durchschnittliches Kursziel von 47 Euro an. Stuttgarter Derivateanleger greifen wie am Vortag bei einem Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck zu.



2. Call-Optionsschein auf Infineon

Die am Monatsanfang präsentierten Infineon-Quartalszahlen kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktie des Halbleiter-Produzenten steht ca. 17 % tiefer als vor vier Wochen. Heute steht ein weiteres Minus von 0,25 % auf dem Kurszettel und eine Aktie kostet aktuell 32,57 Euro. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Infineon gefragt.



3. Knock-out-Call auf Allianz

Nachdem die chinesische Regierung Beschränkungen für ausländische Vermögensverwalter in 2019 aufhob, kommen immer mehr Fondsgesellschaften nach China. Nun erhält auch die Allianz die Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsicht zur Gründung einer eigenen Fondsgesellschaft. Als Startkapital stehen 300 Millionen Yuan (38 Millionen Euro) zur Verfügung. Die Aktie der Münchener kann heute um 0,45 % auf 225,70 Euro zulegen. Anleger kaufen sich einen Knock-out-Call auf die Allianz ins Depot.