Die meistgehandelten Derivate v.29.08.22

1. Call-Optionsschein auf Shell

Zum Wochenauftakt wird ein Call-Optionsschein auf Shell am häufigsten an der Euwax gehandelt. Die Derivateanleger steigen in den Call-Optionsschein ein. Der Shell-CEO Ben van Beurden sieht durch die Unterbrechungen bei den russischen Gaslieferungen nach Europa auch in den nächsten Jahren im Winter einen Erdgasmangel in Europa. Bis zur Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen will Shell eigene Aktien im Gegenwert von sechs Milliarden Euro zurückkaufen. Die Shell-Aktie notiert mit 27,25 Euro unverändert.





Auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein . Die RWE-Aktie ist seit Freitag in der Spitze um über 10% bis auf 38,87 Euro gefallen. Offensichtlich belastet die Aktie die wiederkaufkeimende Diskussion um die Einführung einer Übergewinnsteuer. Zur Mittagszeit notiert die Aktie bei 40,11 Euro.Dagegen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Put-Optionsschein auf die Facebook Muttergesellschaft Meta Platforms . Erstmals seit dem Börsengang 2012 verzeichnete Meta Platforms im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Meta-Aktie verliert heute 1,3% auf 160,20 Euro.

Disclaimer

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.