Die meistgehandelten Derivate v. 29.03.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf BMW

Die EU hat das endgültige Aus für Verbrenner-Motoren ab 2035 beschlossen. Lediglich Fahrzeuge mit klimafreundlichen, synthetischen Kraftstoffen dürfen weiterhin zugelassen werden. Experten zweifeln jedoch an der Wirtschaftlichkeit dieser sogenannten E-Fuels. Auto-Aktien reagieren unterschiedlich auf das Verbrenner-Aus. Die BMW-Aktie notiert unverändert bei 98,51 Euro, im Wochenvergleich steht ein Plus von 1,9% zu Buche. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf BMW.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes Benz

Bei Mercedes-Benz sorgt nicht nur das Verbrenner-Aus für Nachrichten sondern auch der Verkauf von 20 Millionen Aktien durch Kuwait. Der Preis pro Aktie beläuft sich bei der Transaktion auf 69,27 Euro und liegt damit knapp 3,5% niedriger als am Vortag. Der Aktienkurs fiel entsprechend ab, kann sich jedoch heute wieder erholen und steht bei 70,77 Euro mit ca. einem Prozent im Plus. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz ein.



3. Knock-out-Call auf Merck

Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Merck hat seine Belegschaft am Stammsitz Darmstadt über den geplanten Stellenabbau informiert. Betroffen sind 200 Stellen in der Forschung- und Entwicklung. Bis zu 550 weitere Stellen in Zentralfunktionen sollen ebenfalls abgebaut werden. Das Unternehmen reagiert damit auf den steigenden Kostendruck. Für die Merck-Aktie geht es um 0,6% auf 170,20 Euro nach oben. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf Merck gefragt.