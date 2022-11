Die meistgehandelten Derivate v. 28.11.22

1. Knock-out-Call auf Brent Crude Oil (WKN KF6ZEQ)

Der Ölpreis fällt zum Wochenstart deutlich zurück und handelt mit rund 81 Dollar für die Nordseesorte Brent auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Januar 2022. Grund sind Unsicherheiten um die weitere Entwicklung in China. In Stuttgart setzen Anleger spekulativ auf eine Erholung des Ölpreises und kaufen einen Knock-out-Call auf Brent Crude Oil.



2. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD2NZA)

Unter den meistgehandelten Basiswerten finden sich weiter zahlreiche US-Techs. Apple wird weiter mit einem Call-Optionsschein gekauft. Im europäischen Handel notiert die Aktie schwächer, nachdem Sorgen um die Apple-Werke in China die Runde machen. Laut Bloomberg könnte das Werk in Zhengzhou die Produktionsziele verfehlen.



3. Capped-Optionsschein-Call auf Porsche (WKN MD98FA)

In einem relativ schwachen Börsenumfeld fällt auch die Porsche-Aktie rund 2,5% zurück. Anleger trennen sich vom Capped-Optionsschein-Call. Der Schein hat seit der Emission rund 75% an Wert zugelegt.