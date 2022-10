Die meistgehandelten Derivate v. 28.10.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

In einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom nehmen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss offensichtlich ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Die Telekom Tochter T-Mobile erhöhte bei der gestrigen Veröffentlichung der Quartalszahlen die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. T-Mobile geht von einem bereinigten EBITDA zwischen 26,2 und 26,4 Milliarden US-Dollar aus. Zuvor ist der Mobilfunker von 26 bis 26,3 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Die Telekom-Aktie legt über 2% auf 19,07 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Mastercard

Wie bereits am Vortag steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Kreditkartenanbieter Mastercard ein. Mastercard vermeldete gestern seine Quartalszahlen. Der Kreditkartenanbieter konnte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 15% auf 5,8 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn legte um 4% auf 2,5 Milliarden US-Dollar zu. Die Mastercard-Aktie notiert mit 319,80 Euro nahezu unverändert.



3. Knock-out-Call auf Linde

Bei den Knock-outs steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call auf den Industriegasehersteller Linde ein. Gestern vermeldete Linde einen Umsatzanstieg von 15% auf beinahe 8,8 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Operative Gewinn legte um 11% auf über 2 Milliarden US-Dollar zu. Die Linde-Aktie notiert 0,7% höher bei 295,70 Euro.