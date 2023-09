Die meistgehandelten Derivate v. 28.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Stellantis

In den USA werden derzeit mehrere Auto-Hersteller bestreikt. Da die Verhandlungen der Gewerkschaft UAW mit den Auto-Konzernen stocken, drohen die Arbeitnehmervertreter nun mit einer Ausweitung der Streiks ab Freitag. Von den Streiks ist auch Stellantis betroffen, zu dem unter anderem Chrysler gehört. Die Aktie des Automobil-Konzerns gibt heute 0,64 % auf 18,69 US-Dollar nach. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Stellantis gekauft.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call Optionsschein auf Albemarle

Die Aktie des US-amerikanischen Lithiumkonzerns Albemarle befindet sich seit geraumer Zeit im Tiefflug. Im 12-Monats-Vergleich notieren die Papiere ca. 42 % niedriger. Auch ein kurzes Zwischenhoch nach der Präsentation der Quartalszahlen im August kann daran nichts ändern. Im abgelaufenen Quartal konnte der Umsatz um 60 % auf 2,37 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie wuchs von 3,45 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 7,33 US-Dollar an. Aktuell werden die Anteilsscheine mit 162,74 US-Dollar und damit 0,07 % mehr als am Vortag gehandelt. Anleger steigen in einen Call-Optionsschein auf Albemarle ein.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Put auf K+S

Nachdem es im ersten Halbjahr für die K+S-Aktie um ca. 35 % nach unten ging, konnte sie sich in den letzten Wochen stabilisieren und holte die Verluste teilweise wieder auf. In dieser Woche geht es für die Papiere des Düngemittel-Herstellers allerdings wieder rückwärts, im Wochenvergleich steht ein Minus von 5,8 % auf dem Kurszettel. Auch heute verbilligen sich die Anteilsscheine im Vergleich zum Vortag um 1,10 % auf 16,69 Euro. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den Rücksetzer und nehmen ihre Gewinne mit. Sie verkaufen einen Knock-out-Put auf K+S.

Zum Knock-out-Put

