Die meistgehandelten Derivate v.28.06.2022

1. Knock-out-Call auf AutoZone

In einen Knock-out-Call auf AutoZone steigen die Stuttgarter Derivateanleger seit gestern ein. Der führende Einzelhändler von Autoersatzteilen und -zubehör in Nord- und Südamerika betreibt insgesamt 6.846 Filialen. Im vergangenen Quartal kaufte AutoZone 449.000 Aktien im Gegenwert von 900 Millionen US-Dollar zurück. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 15% zugelegt und notiert aktuell bei 2.028 Euro.





Ebenfalls seit gestern steigen die Anleger an der Euwax in einen Knock-out-Call auf Johnson & Johnson ein. Im vergangenen Quartal erzielte Johnson & Johnson mit seinen pharmazeutischen Produkten einen Umsatz von knapp 12,9 Milliarden US-Dollar, bei einem Gesamtquartalsumsatz von über 23,4 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert mit 172,66 Euro in der Nähe ihres All-Time-Highs von Ende April.In einen Knock-out-Call auf Nestlé steigen die Anleger in Stuttgart am Dienstag ein. Für das Gesamtjahr erwartet der Lebensmittelkonzern ein organisches Wachstum um 5% und eine Ergebnismarge zwischen 17 und 17,5%. Der Nestlé-ADR notiert mit 110,50 Euro nahezu unverändert.

