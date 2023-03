1. Call-Optionsschein auf Johnson & Johnson



Der US-amerikanische Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson hat zu Jahresbeginn seine Aktionäre auf ein eher durchwachsenes Geschäftsjahr 2023 vorbereitet. Der Umsatz soll zwischen 3,5 und 4,5% wachsen, in 2022 waren es noch 6,2%. Die Johnson & Johnson-Aktie verliert seit Jahresbeginn 17%. Heute geht es um 0,19% leicht nach oben auf 153,63 US-Dollar. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Johnson & Johnson gefragt.



2. Discount-Call-Optionsschein auf BMW



Die BMW-Aktie befindet sich seit Herbst auf dem Gaspedal und steigt in den letzten sechs Monaten um 38%. Heute geht um weitere 0,55% auf 99,33 Euro, dies entspricht dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 99 Euro. Diese sehen kaum mehr Aufwärtspotential und stufen die BMW-Aktie mehrheitlich auf hold. Stuttgarter Derivateanleger sind dennoch optimistisch und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf BMW ein.



3. Knock-out-Call auf E.ON



Nach einem starken Jahr 2022 bleibt der deutsche Energieversorger E.ON auch mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr optimistisch. Analysten von JP Morgan schließen sich an und stufen E.ON auf overweight mit einem Kursziel von 13 Euro. Die E.ON-Aktie steht im Wochenvergleich 7,9% im Plus und kostet 11,21 Euro. Anleger nehmen ihre Gewinne mit und verkaufen einen Knock-out-Call auf E.ON.