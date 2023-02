Die meistgehandelten Derivate v. 28.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer



Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer legt Zahlen für 2022 vor. Demnach konnte das Unternehmen seinen Umsatz erwartungsgemäß um 15% auf 50,7 Milliarden Euro steigern. Ebenfalls konnte der Gewinn gesteigert werden. Nach 11,2 Milliarden Euro in 2021 wurde in 2022 ein Gewinn von 13,5 Milliarden Euro erzielt. Das Ergebnis wurde vor allem durch den Agrarbereich getrieben, dort wurde ein Gewinnwachstum von 46% verzeichnet. Aktionäre dürfen sich über eine um 0,40 Euro höhere Dividende freuen. Für 2022 sollen 2,40 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Der Bayer-Aktie helfen die Zahlen nicht, sie verliert heute 4,7% und kostet 56,19 Euro. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Bayer gefragt.





Volkswagen geht Hinweisen über angebliche Menschenrechtsverletzungen in seinem Werk in der chinesischen Region Xinjiang nach. Der für das China-Geschäft verantwortliche Volkswagen-Vorstand Ralf Brandstätter prüfte vor Ort die Berichte und konnte keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Das Werk wurde 2012 mit einer Produktionskapazität von 50.000 Fahrzeugen eröffnet. Für dieses Jahr plant der Auto-Konzern die Herstellung von 10.000 Fahrzeugen in diesem Werk. Für die VW-Aktie geht es heute um 0,5% auf 129,06 Euro runter. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen Der Anlagenhersteller Aixtron litt in 2022 unter Lieferverzögerungen. Für 2023 zeigt sich das Unternehmen nun optimistisch, die Lieferprobleme in den Griff zu bekommen und die weiterhin hohe Nachfrage bedienen zu können. Für dieses Jahr erwarten die Herzogenrather ein Umsatzwachstum von mindestens 25% auf 580 bis 640 Millionen Euro. In 2022 gelang ein Umsatzwachstum von 8% auf 463 Millionen Euro. An die Aktionäre soll eine Dividende von 0,31 Euro ausgeschüttet werden. Die Aixtron-Aktie springt heute um über 10% auf 28,74 Euro. Ein Knock-out-Call auf Aixtron wird von den Anlegern rege gehandelt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.