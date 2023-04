Die meistgehandelten Derivate v.2804.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf American Water Works

Das US-amerikanische Wasserversorgungsunternehmen American Water Works (AWW) stellte seine Quartalszahlen vor. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz von 842 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum auf 938 Millionen US-Dollar steigern. Auch beim Gewinn je Aktie wurde eine Steigerung erzielt. Letztes Jahr wurden 0,87 US-Dollar erzielt, im abgelaufenen Quartal stehen nun 0,91 US-Dollar in den Büchern. Aktionäre freuen sich über eine Dividendenerhöhung um 8% auf 0,7075 US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal. Die AWW-Aktie fällt um 0,4% auf 148,46 US-Dollar. Anleger kaufen überwiegend einen Discount-Call-Optionsschein auf American Water Works.



2. Call-Optionsschein auf L´Oréal

Hinter dem französischen Kosmetikproduzenten L´Oréal liegt ein erfolgreiches Quartal. Der Umsatz konnte um 14,5% auf 10,38 Milliarden Euro gesteigert werden. Für das weitere Geschäftsjahr zeigt sich der Konzern optimistisch und erwartet ein größeres Wachstum als die Branche. Die L´Oréal-Aktie verteuert sich um 0,3% auf 435,10 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf L´Oréal rege gehandelt.



3. Knock-out-Call auf Sartorius

Der Pharma-Zulieferer Sartorius präsentierte in der Vorwoche Quartalszahlen und enttäuschte die Erwartungen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn schrumpfte stärker als von Analysten prognostiziert. Die Sartorius-Aktie verliert diese Woche 6% und kostet aktuell 275 Euro. Stuttgarter Derivateanleger setzen auf eine Kurserholung und kaufen einen Knock-out-Call auf Sartorius.