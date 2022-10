Die meistgehandelten Derivate v. 27.10.22

1. Call-Optionsschein auf Advanced Micro Devices

Seit gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Chipproduzenten AMD ein. In der ersten Oktoberwoche reduzierte AMD seine Prognosen für das abgelaufene Quartal. Der Umsatz soll sich bei ungefähr 5,6 Milliarden US-Dollar bewegen, zuvor ist AMD von 6,7 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Am 1. November legt AMD die endgültigen Quartalszahlen vor. Nach den Kurseinbrüchen der vergangenen Wochen legt die Aktie heute über 2% auf 60,44 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Mastercard

Vor der heutigen Bekanntgabe der Quartalszahlen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Mastercard ein. Der Wettbewerber Visa vermeldete am Dienstag einen Umsatzanstieg von 19% und einen Anstieg des Nettogewinns um 16%. Die Mastercard-Aktie legt im Vorfeld über 3% auf 322,40 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Shell

Nach der heutigen Veröffentlichung der Shell-Quartalszahlen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Öl- und Erdgasförderer. Shell verdiente im vergangenen Quartal 6,7 Milliarden Euro. Mit einem Kursplus von beinahe 3% auf 27,49 Euro, nehmen die Anleger die Zahlen offenbar positiv auf.