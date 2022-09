Die meistgehandelten Derivate v. 27.09.22

1. Call-Optionsschein auf RWE

Anleger setzen am Dienstag in Stuttgart auf den Energieversorger RWE und kaufen einen entsprechenden Call-Optionsschein auf die Aktie. RWE stand in den vergangenen Wochen aufgrund der Energieversorgung im Fokus der Anleger. Der Konzern konnte aufgrund gestiegener Energiepreise sein Ergebnis steigern. Derzeit ist die Aktie mit einem Gewinn von 10% seit Jahresbeginn einer der Top-Werte im DAX.



2. Call-Optionsschein auf Telekom

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom, der von den Anlegern gekauft wird. Damit steht ein weiterer eher defensiver Wert im Fokus der Anleger. Die Aktie konnte Mitte September ein neues Jahreshoch ausbilden, nachdem der Konzern Aktienrückkäufe seiner Tochter T-Mobile US angekündigt hatte. In den vergangenen Tagen fiel die Aktie im schwierigen Marktumfeld erneut etwas zurück.



3. Call-Optionsschein auf K+S

Derivateanleger setzen bei K+S weiter auf steigende Kurse und kaufen die Aktie damit gegen den kurzfristigen Trend. Der Düngemittelhersteller fiel in den vergangenen Tagen stark zurück, nachdem kleine und mittelgroße Aktien in Deutschland relativ stark nachgaben. K+S leidet unter hohen Energie- und Erzeugerpreisen. Anleger setzen auf ein Comeback und kaufen den Optionsschein-Call.