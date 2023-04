Die meistgehandelten Derivate v.27.04.2023

1. Call-Optionsschein auf Aixtron



Der Anlagenhersteller Aixtron musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 13% auf 77,2 Millionen Euro verkraften. Das EBIT sank um 75% auf 3,5 Millionen Euro. Das Unternehmen begründet dies mit fehlenden Exportlizenzen. Für das weitere Geschäftsjahr ist die Aixtron-Geschäftsführung optimistisch, da der Auftragseingang um 7% auf 140 Millionen Euro stieg. Die Aixtron-Aktie rutscht um 7,4% auf 25,38 Euro ab. Stuttgarter Derivateanleger handeln eifrig einen Call-Optionsschein auf Aixtron.





2. Call-Optionsschein auf RWE



Der deutsche Energieversorger RWE veröffentlicht seine Quartalszahlen am 11. Mai. Vorab wurden nun vorläufige Zahlen bekannt gegeben. Demnach konnte RWE im ersten Quartal 2023 seinen Gewinn von 735 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,67 Milliarden Euro steigern. Vor allem in den Bereichen Wasser, Gas und Biomasse legte das Unternehmen nach eigenen Angaben stark zu. Die RWE-Aktie legt um 3,65% auf 42,89 Euro zu. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf RWE mehrheitlich verkauft.





3. Knock-out-Call auf Brent Crude Oil



Nach einer kurzen Erholungsphase im März befindet sich der Ölpreis wieder im Rückwärtsgang. Im Jahresvergleich verbilligte sich der Rohstoff um 27%. Der Preis für die Sorte Brent notiert aktuell bei 77,87 US-Dollar. Derivateanleger steigen heute in einen Knock-out-Call auf Brent Crude Oil ein.