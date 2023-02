Die meistgehandelten Derivate v. 27.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen



In der vergangenen Woche wurde eine Klage gegen Volkswagen vor dem Detmolder Landgericht abgewiesen. Ein Landwirt verklagte den Autobauer, weil er sich durch übermäßigen CO2 Ausstoß von VW-Fahrzeugen in seiner Gesundheit und seinem Eigentum beeinträchtigt sieht. Das Landgericht wies die Klage als unbegründet ab. Eine ähnliche Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace wurde kürzlich ebenfalls abgewiesen. Die Volkswagen-Tochter Audi prüft den Aufbau eines neuen Werkes in den USA, um dort Elektro-Autos zu produzieren. Vor allem die dortigen Subventionen scheinen für Audi verlockend. Eine Entscheidung ist bisher noch nicht gefallen. Für die VW-Aktie geht es um 0,6% auf 129,04 Euro aufwärts. Anleger kaufen einen Discount-Call auf Volkswagen.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia



Der US-Chiphersteller Nvidia legte seine Quartalszahlen vor. Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen bei einem Umsatz von 6,05 Milliarden US-Dollar einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,88 US-Dollar. Damit liegen die Zahlen zwar unter den Zahlen des Vorjahresquartals, aber leicht über den Erwartungen der Analysten, die ursprünglich von einem Gewinn mit 0,81 US-Dollar und einem Umsatz von 6,02 Millilarden US-Dollar ausgingen. Die Nvidia-Aktie legt 0,8% auf 234,88 US-Dollar zu, im Wochenvergleich steht ein Plus von 10% zu Buche. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia verkauft.



3. Knock-out-Call auf MTU



Der Motorenhersteller MTU kann auf einen Großauftrag hoffen. Die Münchener fertigen in ihrem Friedrichshafener Werk unter Anderem Motoren für den Leopard-2-Panzer. Allerdings gibt es im Unternehmen Zweifel, ob die vorhandenen Kapazitäten ausreichen, um den Auftrag durchzuführen. Grund ist unter Anderem, dass der Mutterkonzern Rolls-Royce-Power-Systems einen Einstellungsstopp verhängte. Die MTU-Aktie klettert um 2,17% auf 235,60 Euro. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf MTU.