Die meistgehandelten Derivate v.27.01.2023

1. Knock-out-Call auf United Internet

United Internet möchte noch in Q1 2023 seine Hosting-Tochter Ionos an die Börse bringen. 15% der vorhandenen Aktien sollen in die Zeichnung gehen. Das entspricht 21 Millionen Stück. United Internet erhofft sich einen Erlös von 500 Millionen Euro. Die Preisspanne wurde auf 18,50 Euro bis 22,50 Euro festgelegt. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf United Internet ein.



2.Knock-out-Put auf Zalando

Die Aktie des Online-Händlers Zalando steht im Jahresvergleich ca. 32% im Minus. Im Januar steht dagegen ein dickes Plus von 34% an Kurszuwachs. Analysten hoben zuletzt ihre Einschätzung von hold auf buy. Stuttgarter Derivateanleger gehen nach dem starken Januar von einer Konsolidierung aus und kaufen einen Knock-out-Put auf Zalando.



3. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Die Bundesregierung hat entschieden, Leopard-2 Panzer in die Ukraine zu liefern. Von dieser Entscheidung profitieren Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall. Der Rüstungskonzern stellt hochmoderne Munition für die Leopard-2 Panzer her. Zudem erhielt Rheinmetall einen Modernisierungsauftrag für Führungsmittelausstattungen der Bundeswehr. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall rege gehandelt.



