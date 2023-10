Die meistgehandelten Derivate v. 26.10.23

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Der Rüstungskonzern Rheinmetall öffnete seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Der Umsatz von 1,76 Milliarden Euro wurde von Analysten erwartet, dagegen übertrafen die Düsseldorfer mit einem operativen Ergebnis von 191 Millionen Euro die prognostizierten 165,4 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern seine Jahresprognose von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro Umsatz und einer Gewinnmarge von 12 %. Die Aktie des Rüstungsunternehmens springt heute um 3,28 % auf 273,90 Euro nach oben. Ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall wird an der Euwax sehr rege gehandelt.

2. Call-Optionsschein auf Oracle

Der Cloud-Computing Markt wird derzeit von Amazon, Google und Microsoft bestimmt. Oracle-Gründer Larry Ellison kündigte nun im Rahmen seiner Keynote zur derzeit stattfindenden Oracle Cloud World 2023 in Las Vegas an, mit innovativen Ideen und Produkten im Bereich generative künstliche Intelligenz zu den großen drei aufschließen zu wollen. Er sehe in der Veröffentlichung von ChatGPT einen „Sputnik-Moment, der die ganze Welt überraschte“. Anleger zeigen sich noch nicht so begeistert und lassen die Aktie des Software-Konzerns um 0,7 % auf 100,74 US-Dollar sinken. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf Oracle.

3. Knock-out-Call auf 2G Energy

Der deutsche Hersteller von Blockheizkraftwerken und Wärmepumpen 2G Energy freut sich über einen Anstieg von 12 % beim Auftragseingang. Vor allem im Bereich der Biogas-Anlagen konnte das Unternehmen mit einer Auftragssteigerung von 57 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark zulegen. Zudem bekräftigte 2G Energy seine Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatz von 310 bis 350 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 %. Die Papiere des Wärmespezialisten verteuern sich um 2,6 % auf 21,25 Euro. Anleger realisieren ihre Gewinne und verkaufen mehrheitlich einen Knock-out-Call auf 2G Energy.

