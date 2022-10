Die meistgehandelten Derivate v. 26.10.22

1. Call-Optionsschein auf Meta Platforms

Vor der heutigen Bekanntgabe der Quartalszahlen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Meta Platforms ein. Der Facebook-Mutterkonzern wird nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen. Bei den Veröffentlichungen der letzten Quartalsergebnisse waren zum Teil sehr deutliche Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Social-Media-Aktie gibt im Vorfeld beinahe 5% auf 131,70 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz Group

Dagegen verkaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group nach der heutigen Bekanntgabe der Quartalszahlen. Der Automobilbauer konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19% auf 37,7 Milliarden Euro steigern. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen konnte sogar um 83% auf 5,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Mercedes-Aktie liegt zur Mittagszeit knapp 1% bei 58,10 Euro im negativen Bereich.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Enphase Energy

In ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf Enphase Energy steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Der Microwechselrichterproduzent für die Solarbranche veröffentlichte gestern seine Quartalszahlen. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 42,9% auf über 634 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 US-Dollar, wurden die Analystenschätzungen von 1,10 US-Dollar übertroffen. Die Enphase-Aktie legt über 6% auf 281,60 Euro zu.