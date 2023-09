Die meistgehandelten Derivate v. 26.09.23

1. Call-Optionsschein auf Molina Healthcare

Die Aktie des US-amerikanischen Pflegedienstleisters Molina Healthcare befindet sich seit dem Frühjahr im Aufwind. In den letzten sechs Monaten konnten sich Aktionäre über einen Zuwachs von 26 % freuen. Einen zusätzlichen Schub gaben zuletzt gute Quartalszahlen, die mit einem Umsatz von 8,33 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie in Höhe von 5,65 US-Dollar die Erwartungen übertrafen. Aktuell kostet ein Anteilsschein 342 US-Dollar und damit 0,2 % mehr als am Vortag. Anleger kaufen überwiegend einen Call-Optionsschein auf Molina Healthcare.

2. Discount-Zertifikat auf Fresenius

Mit Fresenius steht ein weiteres Unternehmen aus dem Gesundheitssektor im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. Die Fresenius-Aktie legte in den letzten zwölf Monaten ein Comeback aufs Parkett. Die Papiere der Hessen verteuerten sich ca. 38 %, heute kommen weitere 0,7 % hinzu. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Gesundheitskonzern 30,32 Euro. Analysten sehen weiteres Kurspotential und geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,46 Euro an. Ein Discount-Zertifikat auf Fresenius ist heute gefragt.

3. Knock-out-Put auf Wacker Chemie

Der Chemiekonzern Wacker Chemie investiert 150 Millionen Euro in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in China. Am Standort Zhangjiagang sollen bis Mitte 2025 mehrere Fertigungslinien zur Herstellung von Spezialsilikonen entstehen. Nachdem es in der letzten Woche für die Wacker Chemie-Aktie bereits um 5 % abwärts ging, verlieren die Papiere heute ein weiteres Prozent und kosten derzeit 131,90 Euro. An der Euwax wird ein Knock-out-Put auf Wacker Chemie verkauft.

