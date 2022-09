Die meistgehandelten Derivate v. 26.09.22

1. Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom

Zum Wochenauftakt kaufen Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom. Die Aktie der Deutschen Telekom ist in diesem Jahr mit rund 12% einer der stärksten DAX-Titel 2022. Dennoch hat die Telekom Probleme mit der IT-Dienstleistungstochter T-Systems. Sie arbeitet defizitär und sollte verkauft werden. Nun will die Telekom den Bereich behalten und das Geschäft voranbringen. Bis zur Mittagszeit verliert die Deutsche Telekom mit 2 Prozent allerdings deutlich, was Anleger motivierte, den Call zu kaufen



2. Call-K.o. auf Brenntag

Konjunktursensitive Aktien haben es in den vergangenen Wochen schwer gehabt, weil eine globale Rezession droht. Der Chemiekonzern Brenntag hatte sich vergleichsweise gut gehalten und verlor in den vergangenen 4 Wochen lediglich knapp 5%. Heute früh zog der Titel leicht an, womit er wieder relative Stärke zeigte. Anleger haben diese Stärke genutzt, um den K.o.-Call zu verkaufen.



3. Call-K.o. auf Gold

Die Anleihenrenditen in den USA sind auf die höchsten Niveaus seit mehr als 10 Jahren geklettert und stützen den Dollar, der gegenüber dem Euro auf ein 20-Jahreshoch gestiegen ist. Der Euro notiert deutlich unterhalb der Marke von 0,97 Dollar je Euro. Die Dollar-Stärke schwächt den Goldpreis, der deutlich unter die 1.700-Dollarmarke gefallen ist. Derivateanleger in Stuttgart nutzen die Gold-Schwäche und kaufen Gold-K.o-Calls, um von steigenden Goldnotierungen zu profitieren.