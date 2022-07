Die meistgehandelten Derivate v. 26.07.22

1. Knock-out-Call auf KWS Saat

Am Dienstag steht ein Saatgutspezialist im Fokus der Derivateanleger in Stuttgart. Gekauft wird ein Turbo-Call auf KWS Saat. Das Unternehmen hatte in dieser Woche ein Anbausystem für Zuckerrüben in Deutschland vorgestellt, das in Kooperation mit Bayer entwickelt wurde. Die Aktie notiert derzeit rund 20 Prozent unter ihrem Niveau vom Jahresanfang. KWS ist weltweit der viertgrößte Saatguthersteller.



2. Discount Call-Optionsschein auf Amazon

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Discount Call-Optionsschein auf Amazon, der von den Anlegern gekauft wird. Amazon notiert am Dienstag vorbörslich rund 3 Prozent im Minus, nachdem Walmart am Montag schwache Zahlen vorgelegt hatte. Der Handelsriese musste aufgrund von Inflation und gestiegenem Dollar seine Gewinnziele kassieren, was nun auch bei Amazon befürchtet wird.



3. Knock-out-Call auf Apple

Auch Apple wird am Dienstag rege in Stuttgart gehandelt. Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call und setzen damit auf steigende Notierungen. Der iPhone-Hersteller wird ebenfalls in dieser Woche am Donnerstag nach Handelsende seine Zahlen vorlegen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung bei Apple-Aktionären deutlich aufgehellt. Die Aktie hat einen Teil seiner Jahresverluste aufgeholt und notiert „nur“ noch 15 Prozent im Minus seit Jahresbeginn.