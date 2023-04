Die meistgehandelten Derivate v.26.04.2023

1. Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz



Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz veröffentlicht voraussichtlich am Freitag seine Quartalszahlen. In der Vorwoche gab der Autokonzern bereits vorläufige Zahlen bekannt. Demnach konnte der Gewinn um 5% auf 5,5 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Mercedes-Benz-Aktie gewinnt heute 0,76% auf 69,92 Euro hinzu. Anleger verkaufen mehrheitlich einen Discount-Call-Optionsschein auf Mercedes-Benz.



2. Knock-out-Put auf Commerzbank



Gestern beunruhigten schlechte Quartalszahlen der US-amerikanischen Regionalbank First Republic die Anleger und ließen neue Sorgen im Banken-Sektor aufkeimen. Das zog auch die Commerzbank-Aktie kurzfristig um drei Prozent nach unten. Heute stabilisiert sich der Aktienkurs und gewinnt 0,8% auf 10,27 Euro hinzu. An der Euwax ist ein Knock-out-Put auf die Commerzbank gefragt.



3. Knock-out-Call auf Nestlé



Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé konnte im ersten Quartal 2023 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,6% auf 23,5 Milliarden CHF steigern. Dabei konnte der Konzern Preiserhöhungen erfolgreich durchsetzen, diese machen ca. 10% des Wachstums aus. Für die Nestlé-Aktie geht es heute um 0,12% auf 115,38 CHF runter. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Knock-out-Call auf Nestlé.