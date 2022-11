Die meistgehandelten Derivate v. 25.11.22

1. Knock-out-Call auf SMA Solar Technology

In einen Knock-out-Call auf SMA Solar steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenabschluss ein. Der Call wurde von einem Börsenmedium empfohlen. Ende Oktober erhöhte der Wechselrichterhersteller seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie ist seit der Prognoseanhebung um rund 50% angestiegen. Heute notiert die Aktie mit 60,65 Euro nahezu unverändert.



2. Knock-out-Call auf PNE

it einen Knock-out-Call auf PNE steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen weiteren Call auf ein Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien ein. PNE ist ein Projektentwickler von On- und Offshore Windparks. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte PNE Umsatzerlöse von 76,7 Millionen Euro bei einem EBITDA von 21,1 Millionen Euro. Die Aktie legt 1,2% auf 21,80 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Monster Beverage

Wie bereits im gesamten Wochenverlauf steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den Energydrink-Hersteller Monster Beverage ein. Die Aktie erreichte am Mittwoch auf Dollarbasis ein neues All-Time-High. Die Anleger an der Euwax setzen offenbar auf weitere Rekordstände.