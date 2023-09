Die meistgehandelten Derivate v. 25.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Der DAX startet schwach in die neue Handelswoche. Dem kann sich auch die Deutsche Telekom-Aktie nicht entziehen, sie verliert heute 0,6 % auf 20,39 Euro. Dennoch zeigen sich Analysten optimistisch für den weiteren Kursverlauf des Telekommunikation-Konzerns. Aktuell geben die Experten ein durchschnittliches Kursziel von 26,53 Euro an. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den heutigen Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Discount-Call-Optionsschein auf BioNTech

Mit der Auslieferung eines an die aktuellen Corona-Viren angepassten Impfstoffes läutete BioNTech vor Wochenfrist die Impfsaison ein. Experten erwarten allerdings eine eher zurückhaltende Nachfrage, da die Stiko nur besonders gefährdeten Menschen eine Auffrischungsimpfung empfiehlt. Die Mainzer arbeiten unterdessen an einem mRNA-Impfstoff gegen das als Affenpocken bekannte MPox-Virus und erhalten dafür von der Impfinitiative CEPI eine Förderung von 90 Millionen US-Dollar. Für die BioNTech-Aktie steht aktuell ein Minus von einem Prozent bei 98,32 Euro auf der Kurstafel. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf den Impfstoff-Hersteller verkauft.

Zum Discount-Call-Optionsschein

3. Knock-out-Call auf Vollkswagen

Die Volkswagen-Tochter MAN Energy Solutions gab im Juni bekannt, ihre Gasturbinen-Sparte an die staatliche chinesische CSIC Longjiang GH verkaufen zu wollen. Der Verkauf wird nun erwartungsgemäß vom Bundeswirtschaftsministerium genauer durchleuchtet. Am Ende des Prüfungsprozesses könnte ein Verkaufs-Verbot stehen. Für die VW-Aktie geht es um 0,3 % auf 113,62 Euro nach unten. Ein Knock-out-Call auf den Autobauer wird von den Anlegern verkauft.

Zum Knock-out-Call

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.