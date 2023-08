Die meistgehandelten Derivate v. 25.08.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank-Aktie ist auch heute einer der gefragtesten Titel im Derivatehandel. Mit einem Plus von 0,23 % nähert sich der Aktienkurs der Frankfurter weiter der 10 Euro-Marke an. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Geldhaus 9,95 Euro. Zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel 14,65 Euro fehlen allerdings noch ca. 47 %. Wie am Vortag kaufen Stuttgarter Derivateanleger einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank.





Nach ihrem Hoch bei 198,22 US-Dollar Mitte Juli, korrigierte die Apple -Aktie um 10% nach unten. Zur Wochenmitte klettert der Aktienkurs des iPhone-Konzerns zeitweise um bis zu 5 % nach oben. Vor dem Wochenende werden die Gewinne teilweise wieder abgegeben, aktuell notiert die Apple-Aktie bei 177,03 US-Dollar noch ca. 2,5 % über dem Kurs der Vorwoche. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Apple gefragt.In der ersten Wochenhälfte zogen Technologie-Werte wieder an und brachten den Technologie-Index Nasdaq100 über 15.000 Punkte. Nachdem starke Nvidia-Zahlen den Index in Richtung 15.200 Punkte steigen ließen, drehte sich am Donnerstag die Stimmung. Für den Nasdaq100 ging es mit einem Minus von 2,19% wieder unter 15.000 Punkte. Bei den Anlegern ist ein Knock-out-Put auf den US-amerikanischen Technologie-Index gefragt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.